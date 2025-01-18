Чтобы сбежать в Америку, он занял денег и разругался с легендой СССР! Как Титов выкупил сам себя ради мечты

«Ясно, что это был мой последний шанс».«Титов — самый интересный эпизод в моей практике. Он выиграл все поединки, которые устраивала ему жизнь», — писал в своих мемуарах экс-главный тренер «Химика» и сборной России Владимир Васильев.
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