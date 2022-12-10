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Расчеты РСЗО «Град» Южного военного округа в ночное время уничтожили объекты и позиции ВСУ в зоне специальной военной операции

Расчеты РСЗО «Град» Южного военного округа в ночное время уничтожили объекты и позиции ВСУ в зоне специальной военной операции

Перезаряжание установок расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

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