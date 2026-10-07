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Царьград

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Взрывы, пострадали мирные жители, более 300 БПЛА. Итоги массированной атаки ВСУ на Россию 7 октября

Взрывы, пострадали мирные жители, более 300 БПЛА. Итоги массированной атаки ВСУ на Россию 7 октября

Украинские боевики совершили ночной "налёт" на регионы России, запустив сотни дронов.Ночью украинские боевики в очередной раз атаковали регионы России с воздуха.

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