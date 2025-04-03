Победителя «Танцев со звездами» обвинили в хищении у «Калашникова»

Октябрьский районный суд в Иваново отправил под домашний арест второго фигуранта уголовного дела о хищении при поставках бракованных деталей концерну "Калашников" при выполнении гособоронзаказа - учредителя ООО "Интертехника" Алексея Леденева.
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