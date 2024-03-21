Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Смерч» разбил артиллерию ВСУ после разведки «Зоопарка» при защите госграницы РФ

«Смерч» разбил артиллерию ВСУ после разведки «Зоопарка» при защите госграницы РФ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» группировки войск «Запад» в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийский расчет украинских террористических формирований в приграничном районе Белгородской области.

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