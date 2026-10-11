This Classic '60s Western Was Deemed One Of TV's Most Violent Shows

Can a show really be too violent for TV? Back in the '60s, the U.S. Government seemed to think so - with one classic Western singled out as the worst offender.
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