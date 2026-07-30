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Аргументы недели

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ФНС начала рассылать письма безработным владельцам дорогих машин и недвижимости

ФНС начала рассылать письма безработным владельцам дорогих машин и недвижимости

Налоговая служба тестирует новый подход к борьбе с неучтёнными доходами. Теперь гражданам, которые официально нигде не работают, но при этом покупают дорогие автомобили, квартиры и яхты, предлагают объяснить происхождение средств.

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