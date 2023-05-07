«Почта России» хочет профинансировать убыточные отделения за счет маркетплейсов

Минцифры получило письмо от «Почты России» с предложением ввести механизм поддержки убыточной сети почтовых отделений путем взимания инфраструктурного платежа с участников рынка электронной коммерции, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Минцифры получило письмо от «Почты России» с предложением ввести механизм поддержки убыточной сети почтовых отделений путем взимания инфраструктурного платежа с участников рынка электронной коммерции, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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