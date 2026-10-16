Депутат Верховной рады Ярослав Железняк объявил о повышении зарплат для военнослужащих ВСУ на 20%. Нововведение вступит в силу спустя три года обещаний, на фоне значительного дефицита бюджета и ожидаемых военных расходов в 2027 году.