Депутат Верховной рады Ярослав Железняк объявил о повышении зарплат для военнослужащих ВСУ на 20%. Нововведение вступит в силу спустя три года обещаний, на фоне значительного дефицита бюджета и ожидаемых военных расходов в 2027 году.
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