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Экипаж «Солнцепека» выжег позицию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж «Солнцепека» выжег позицию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» подразделения войск РХБЗ 25-й армии группировки «Запад» в ночное время уничтожил пункт временного размещения ВСУ на краснолиманском направлении с помощью термобарических снарядов.

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