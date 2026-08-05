Экипаж «Солнцепека» выжег позицию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» подразделения войск РХБЗ 25-й армии группировки «Запад» в ночное время уничтожил пункт временного размещения ВСУ на краснолиманском направлении с помощью термобарических снарядов.
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