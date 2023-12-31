В Ростове цены на новогодние ёлки обрушились до 190 рублей 31 декабря

Перед самым Новым годам в России обрушились цены на новогодние ёлки. Например, онлайн-издание из Ростова-на-Дону под названием "РО Сегодня" пишет, что 31 декабря в городе началась массовая распродажа ёлочек на любой вкус и в одном из гипермаркетов цены на ёлки рухнули сразу в 8 раз.