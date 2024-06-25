Как заставить себя учиться в эпоху искусственного интеллекта

А действительно, коллеги, какой смысл овладевать профессией, если сколько-нибудь интеллектуальный труд в обозримом будущем отберут роботы, а труд роботам пока что недоступный — таскать, катить, волочить — особого обучения не требует (ссылка)?Проблема заключается в двух неприятных фактах.