Пожар произошел в ангаре на предприятии в Белгородской области после атаки ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по городу Грайворон, селам Долгое и Кукуевка в Белгородской области, в последнем загорелся ангар на предприятии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии