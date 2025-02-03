Пожар произошел в ангаре на предприятии в Белгородской области после атаки ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по городу Грайворон, селам Долгое и Кукуевка в Белгородской области, в последнем загорелся ангар на предприятии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.