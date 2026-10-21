В результате ночных ударов по центру Луганска серьёзно пострадало здание телефонной компании. Под завалами могут находиться люди, на месте работают спасатели.
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