Самолеты в Москве ушли на запасные аэродромы из-за плохой погоды

В связи с ухудшением погодных условий в столице и ее окрестностях специалисты Федерального агентства воздушного транспорта и Государственной корпорации по организации воздушного движения усилили контроль за деятельностью авиационного транспорта в Москве и Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии