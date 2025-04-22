После перемирия российская армия рвет оборону ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 22 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваПосле завершения пасхального перемирия, российские войска моментально активизировали боевые действия на всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции.