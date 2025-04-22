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После перемирия российская армия рвет оборону ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 22 апреля 2025 года и анализ событий в мире

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