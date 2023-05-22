Авербух и Арзамасова рассказали о необычной семейной традиции: «Очень приятно»

Хореограф Илья Авербух с женой актрисой Елизаветой Арзамасовой рассказали корреспонденту 5-tv.ru во время открытого фестиваля искусств «Черешневый лес», что сделали посадку деревьев своей семейной традицией.
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