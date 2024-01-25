Столичная примэрия оспаривает увольнение главы Управления образования

Министерство образования и науки издало приказ об увольнении Андрея Павалого, руководителя Главного управления образования, молодежи и спорта Муниципального совета Кишинева, поскольку он был назначен на эту должность без конкурса и на неопределенный срок распоряжением примара.
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