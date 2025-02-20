"Лежит на земле распятый": Банда "Шквал" осталась за кадром. Откровения командира разведчиков "Аида"

Lana_Borei Иванова Лично мне раскаяния зеленского не нужно, а то сейчас православная церковь начнёт всех учить, что убийца должен раскаяться, а потом мы его помилуем. Виселица для него уже готова?

Гулька Укрофашистов только расстреливать... в плен никого не брать, людей там не осталось!