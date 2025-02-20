"Лежит на земле распятый": Банда "Шквал" осталась за кадром. Откровения командира разведчиков "Аида"

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Лично мне раскаяния зеленского не нужно, а то сейчас православная церковь начнёт всех учить, что убийца должен раскаяться, а потом мы его помилуем. Виселица для него уже готова?
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21 час.
Гулька
Укрофашистов только расстреливать... в плен никого не брать, людей там не осталось!
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20 час.
Людмила Лиханова
Придуркам из госдуры гораздо интереснее сколько привез Асад в россию и что с этим богатством делает, куда инвестирует... а о других вопросах типа смертной казни и миграции им думать не интересно
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17 час.
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