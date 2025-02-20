Царьград Коллаж Царьграда Казалось бы, что может быть хуже истории о том, как украинские оккупанты расправлялись с мирными жителями в селе Русское Поречное, где забрасывали пенсионеров гранатами и насиловали женщин.
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