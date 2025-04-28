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На кинозаводе «Москино» закончились съёмки сериала «Склиф»

На кинозаводе «Москино» закончились съёмки сериала «Склиф»

На кинозаводе «Москино» завершились съёмки медицинского сериала «Склиф» режиссёра Марии Агранович. Для съёмок на новой площадке кинозавода были воссозданы декорации флагманского центра Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи им.

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