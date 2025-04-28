На кинозаводе «Москино» закончились съёмки сериала «Склиф»

На кинозаводе «Москино» завершились съёмки медицинского сериала «Склиф» режиссёра Марии Агранович. Для съёмок на новой площадке кинозавода были воссозданы декорации флагманского центра Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи им.
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