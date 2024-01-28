Млечный Путь может содержать меньше тёмной материи в своем ядре, чем предполагалось

Звёзды на окраине Млечного Пути движутся медленнее, чем предполагалось ранее. Группа физиков из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружила эту особенность, изучая данные, полученные с помощью космического телескопа Gaia и наземного инструмента APOGEE.
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