Млечный Путь может содержать меньше тёмной материи в своем ядре, чем предполагалось

Звёзды на окраине Млечного Пути движутся медленнее, чем предполагалось ранее. Группа физиков из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружила эту особенность, изучая данные, полученные с помощью космического телескопа Gaia и наземного инструмента APOGEE.