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Соревнования по волейболу в рамках Спартакиады трудящихся прошли в Краснодаре

Соревнования по волейболу в рамках Спартакиады трудящихся прошли в Краснодаре

В рамках Спартакиады учащихся в Краснодаре состоялся турнир по волейболу. Открытие соревнований посетили депутаты Гордумы краевой столицы Андрей Арендаренко и Дмитрий Коломиец.

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