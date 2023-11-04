Ростех представляет на Международной выставке «Россия» свои передовые разработки

Фото: Оргкомитет Международной выставки-форума «Россия» / Фотохост-агентство «РИА Новости» Ростех представляет свои передовые достижения в авиастроении, двигателестроении и других отраслях промышленности на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
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