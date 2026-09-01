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Путин: ухудшение отношений России с Японией — это на 100% вина Токио

Путин: ухудшение отношений России с Японией — это на 100% вина Токио

Японская сторона «на голом месте» ухудшала отношения с Россией, о чём сожалеет Москва. Об этом сказал российский лидер Владимир Путин, выступая перед журналистами по итогам своего визита в Киргизию.

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