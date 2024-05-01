Другая СВО – быстрая и решительная

Борис Тросницкий

Увы, но в истории сослагательное неуместно, но… а кто сказал, что нельзя попытаться смоделировать несколько другое развитие событий? Я знал и знаю немало людей, которые все 8 лет радовались за Крым и сочувствовали Донбассу. И отказывались понимать почему РФ не помогает действенно- это несмотря на массированную и длительную пропаганду… И очень многие из них резко поменяли свое отношение с началом СВО… А СВО в их глазах стало агрессией потому, что войска РФ не с территории Донбасса начали наступление, а с границ севернее, и простому обывателю об оперативно-тактических вопросах рассказывать смысла нет, он живет эмоциями. И виновны в сложившейся ситуации таки власти РФ- политические и военные: Политическая разведка неверно оценила возможные настроения населения Украины, военная разведка неверно оценила боеспособность и устойчивость ВСУ, а ГШ спланировал ошибочную операцию, которую и запустило политическое руководство РФ… Думаю, начни с Донбасса, то все пошло бы несколько иначе- вплоть до массового перехода на сторону РФ целых батальон, укомплектованных Харьковчанами, одесситами, николаевцами, херсонцами, да и не только ими…