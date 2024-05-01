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Другая СВО – быстрая и решительная

Другая СВО – быстрая и решительная

Статья от 28 февраля 2023г., но атуальность ее очевидна и сегодня 24 февраля 2022 года Вооруженные Силы России начали специальную военную операцию (СВО) на территории Украины.

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Комментарии
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Виктор Илюшин
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10 час.
Борис Тросницкий
Увы, но в истории сослагательное неуместно, но… а кто сказал, что нельзя попытаться смоделировать несколько другое развитие событий? Я знал и знаю немало людей, которые все 8 лет радовались за Крым и сочувствовали Донбассу. И отказывались понимать почему РФ не помогает действенно- это несмотря на массированную и длительную пропаганду… И очень многие из них резко поменяли свое отношение с началом СВО… А СВО в их глазах стало агрессией потому, что войска РФ не с территории Донбасса начали наступление, а с границ севернее, и простому обывателю об оперативно-тактических вопросах рассказывать смысла нет, он живет эмоциями. И виновны в сложившейся ситуации таки власти РФ- политические и военные: Политическая разведка неверно оценила возможные настроения населения Украины, военная разведка неверно оценила боеспособность и устойчивость ВСУ, а ГШ спланировал ошибочную операцию, которую и запустило политическое руководство РФ… Думаю, начни с Донбасса, то все пошло бы несколько иначе- вплоть до массового перехода на сторону РФ целых батальон, укомплектованных Харьковчанами, одесситами, николаевцами, херсонцами, да и не только ими…
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7 час.
Андрей Равдин
Все вместе взятые комментаторы - это же готовые Генштаб и Минобороны! И куда только Путин смотрит?
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2 час.

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