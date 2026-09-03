15-летняя девушка пострадала в перевернувшемся ВАЗе под Воронежем

Авария произошла накануне около 19:10 на 11-м километре дороги «Эртиль — Ячейка — Битюг-Матреновка». По предварительным данным, 21-летний водитель «ВАЗ-21101» не справился с управлением на затяжном повороте, после чего машина съехала с дороги и перевернулась.