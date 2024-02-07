В Ялте ветер повалил двухвековое дерево

В Ялте ветер повалил кедр, которому по оценке специалистов около 250 лет. Как пишет КП-Крым со ссылкой на мэра города Янину Павленко, ветер был настолько сильным, что повалил более 25 деревьев на разных улицах города.
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