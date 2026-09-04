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Радимов-скептик и Наумов-оптимист: получится ли у «Локомотива» сделать из Мостового «десятку» или просто в депо пожар?

Радимов-скептик и Наумов-оптимист: получится ли у «Локомотива» сделать из Мостового «десятку» или просто в депо пожар?

«Андрей Мостовой ушел, потому что хотел играть. Я с ним разговаривал, может быть, недели две или три назад.

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