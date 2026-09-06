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Песков: элементы пониманий Анкориджа всегда фигурируют на повестке дня

Песков: элементы пониманий Анкориджа всегда фигурируют на повестке дня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину, что элементы пониманий, которые были достигнуты на саммите лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже в августе 2025 года, будут всегда фигурировать в повестке дня.

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