Песков: элементы пониманий Анкориджа всегда фигурируют на повестке дня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину, что элементы пониманий, которые были достигнуты на саммите лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже в августе 2025 года, будут всегда фигурировать в повестке дня.