Бастрыкин возьмет на контроль дело о ранении дочерью матери в Подмосковье

В Подмосковье 15-летняя девочка ударила ножом собственную мать. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование преступления, сообщили в пресс-службе ведомства.
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