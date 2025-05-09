В Госдуме посоветовали мэру Вильнюса «ходить и оглядываться»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко осудила установку мусорного бака в Вильнюсе, предназначенного для гвоздик, свечей и «советской ностальгии»Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко осудила установку мусорного бака в Вильнюсе, предназначенного для гвоздик, свечей и «советской ностальгии».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии