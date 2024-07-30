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Телекомментатор Губерниев оскорбил тех, кому не понравилось открытие Олимпиады с извращенцами

Телекомментатор Губерниев оскорбил тех, кому не понравилось открытие Олимпиады с извращенцами

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь оказался в центре внимания после его резкой реакции на критику открытия Олимпийских игр в Париже, которое вызвало гнев зрителей из-за присутствия откровенных сцен и так называемых "извращенцев".

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Комментарии
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GD
Gennady Domnenko
Коллеги, мы никогда не донесем до Губерниева наши взгляды. Он патриот только тогда, когда сидит в комментаторской кабине, желательно где нибудь в Италии и получает высокие гонорары за свою эквилибристику ртом. Нам нужно просто игнорировать любую передачу, любую трансляцию с его участием. И когда рейтинг трансляций, где он будет даже просто присутствовать в кадре, падет до нуля, тогда этого козла уберут с глаз народов России.
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3 час.
лл
лина любимцева
Россия большая, народу много.  Люди разные живут в России. Предатели всегда были, есть и будут... Вышеназванные не исключение.
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3 час.
Natalija Osminina
Представляю, что творится в спорте на нравственном уровне, что там происходит с молодыми спортсменками и спортсменами. Судя по Тарасовой и Губерниеву- рассадник извращенцев.
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3 час.

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