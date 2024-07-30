Телекомментатор Губерниев оскорбил тех, кому не понравилось открытие Олимпиады с извращенцами

GD

Gennady Domnenko

Коллеги, мы никогда не донесем до Губерниева наши взгляды. Он патриот только тогда, когда сидит в комментаторской кабине, желательно где нибудь в Италии и получает высокие гонорары за свою эквилибристику ртом. Нам нужно просто игнорировать любую передачу, любую трансляцию с его участием. И когда рейтинг трансляций, где он будет даже просто присутствовать в кадре, падет до нуля, тогда этого козла уберут с глаз народов России.