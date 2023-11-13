Председатель СК России поручил организовать проверку в связи с обращением жителя Липецкой области о ненадлежащем оказании медицинской помощи

В социальной сети опубликовано видеообращение жителя Липецкой области к руководству ведомства, в котором он просит оказать содействие в привлечении к ответственности врача районной больницы, в результате действий которого, по мнению мужчины, причинён вред его здоровью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии