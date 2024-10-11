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«Севмаш» ищет подрядчика для строительства сетей водоснабжения в квартале 164

Срок работ — 2027 год.Срок работ — 2027 год.Проведена работа по включению 164 градостроительного квартала в инвестиционную программу АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Северодвинска».

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