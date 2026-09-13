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«Пошлём России сигнал о нашей силе!»: советник Мерца призвал заключить «общеевропейский договор» о военном финансировании Киева до 28 года

«Пошлём России сигнал о нашей силе!»: советник Мерца призвал заключить «общеевропейский договор» о военном финансировании Киева до 28 года

Германия готова покрыть рост оборонных расходов Украины и призвать других союзников Киева присоединиться к этому процессу.

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