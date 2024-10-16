Ученые изобрели настоящую паутину Человека-паука: выдерживает в 80 раз больше своего веса

Биогенетики случайно разработали технологию, которой мог бы пользоваться Человек-паук. Плотное вещество по структуре точно повторяет характеристики его паутины — это жидкий состав, которым можно выстреливать в виде прочнейших нитей, выдерживающих предметы, чей весь более чем в 80 раз превышает ее собственный.