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Лефортово

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В строящемся на шоссе Энтузиастов бизнес-центре готовы «скелеты» обеих башен

Строители завершают монолитные работы в бизнес-центре на шоссе Энтузиастов, вл. 12. Его начали строить в конце прошлого года, каркасы двух высоток уже практически готовы.

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