Аномальная погода на Новый год: прогноз от синоптика Евгения Тишковца – мягкие морозы и снижение снежного покрова 31 декабря и 1 января Ольга БезродняяС наступлением зимнего праздника у москвичей возникает множество вопросов о погоде, которая повлияет на планы и настроение в Новый год.