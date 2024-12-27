Аномальная погода на Новый год: прогноз от синоптика Евгения Тишковца – мягкие морозы и снижение снежного покрова 31 декабря и 1 января Ольга БезродняяС наступлением зимнего праздника у москвичей возникает множество вопросов о погоде, которая повлияет на планы и настроение в Новый год.
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