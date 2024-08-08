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Творческое переосмысление обновленной Tesla Model

Творческое переосмысление обновленной Tesla Model

Рендер обновленной версии Tesla Model Y под названием Juniper / © Dominic BRNKMN Недавно стало известно, что компания Илона Маска, Tesla, вынашивает планы по выпуску модернизированной версии своего популярного электрического кроссовера Model Y.

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