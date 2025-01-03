Сила в правде
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сила в правде

196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    Идиотизм относится к психической болезни, обусловленной задержкой в развитии умственных способностей в начале первых ..."Не всякий "Орешн...
  • Сергей Карабухин
    Идиотизм относится к психической болезни, обусловленной задержкой в развитии умственных способностей в начале первых ...Колонны гражданск...
  • Сергей Карабухин
    !!! ПРЕДСКАЗАНИЕ ЯСНОВИДЯЩИХ:..Исчезновение Польши, Киев — мертвый город: ясновидящие сделали прогноз на 2025 год….Колонны гражданск...

"Не всякий "Орешник" до Лондона долетит": Британцы решили отправить войска на Украину — хитрый план МИ-6

"Не всякий "Орешник" до Лондона долетит": Британцы решили отправить войска на Украину — хитрый план МИ-6

Похоже, Лондон не оценил по достоинству наши угрозы и посчитал, что они — пустой звук. Какая неожиданность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Карабухин
Идиотизм относится к психической болезни, обусловленной задержкой в развитии умственных способностей в начале первых лет жизни. Данное заболевание относят к врожденному слабоумию. Тяжелая форма патологии отмечается полнейшим отсутствием речи, мышления, снижением болевой чувствительности. Причины идиотизма Причины, вызвавшие идиотизм, могут быть различными: - случайное повреждение у новорожденного головы; - инфекционное заболевание, осложнившееся воспалением мозга; - генетическая предрасположенность к душевным и нервным болезням; - пьянство, во время зачатия; - болезни или нравственные потрясения будущей матери в период беременности; - родство родителей; - наследственный сифилис; - задержка зародышевого развития мозга; - дурные гигиенические условия, недостаточное питание, чрезмерное укутывание головы; - применение водки, опия в убаюкивании ребенка.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх