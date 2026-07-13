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Путин расширил список компаний с ограниченным раскрытием данных

Путин расширил список компаний с ограниченным раскрытием данных

Путин расширил список компаний, которые самостоятельно определяют объем раскрываемой ими информации. Туда вошли 12 юрлиц, в их числе «Удмуртэнергонефть», аэропорты «Пулково» (Санкт-Петербург и «Кольцово» (Екатеринбург), «Нефтегазтехнология-Энергия», «Базовый авиатопливный оператор».

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