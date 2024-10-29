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Госдеп осудил запрет деятельности БАПОР в Израиле

Госдеп осудил запрет деятельности БАПОР в Израиле

США обеспокоены возможным усугублением гуманитарного кризиса в секторе Газа из-за запрета Израилем деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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