Игры-«хлопалки»

Туа расскажет, как весело провести время, громко хлопая в ладоши! 123RF/legion-media.ru Несмотря на свою простоту, игры в ладошки – один из тех занимательных видов досуга, который увлекает и детей, и взрослых.
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