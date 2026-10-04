Снежана Егорова: Зеленский тестирует ракеты, а киевляне осваивают пешеходные маршруты по мостам

Почему удар по Южному мосту в Киеве стал экзаменом на вменяемость, а не просто военной сводкой? Что важнее для украинской молодёжи — приговор убийце Фарион или новый герой из соцсетей? Зачем спикеру Верховной Рады новый гражданский кодекс, если старый никто не отменял? И как долго украинцы будут верить телевизору, а не своим ногам, идущим по Читать далее: https://govorit.