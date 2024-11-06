В PS Store появился отдельный раздел с играми для PlayStation 5 Pro — владельцам мощной консоли упростили поиск контентаПри этом пользователи заметили, что на данный момент в список включены далеко не все игры, где заявлена поддержка PS5 Pro.
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