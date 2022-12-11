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Капризов прервал серию из 14 подряд матчей с очками. Рекорд Малкина среди россиян в НХЛ устоял

Кирилл Капризов прервал серию из 14 подряд матчей с очками. Форвард «Миннесоты» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:0).

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