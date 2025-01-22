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Тамбовские школьники принимают участие в военных учебных сборах

Тамбовские школьники принимают участие в военных учебных сборах

Восьмиклассники школ Тамбовской области проходят военные учебные сборы. Возможность получить навыки, которые могут спасти жизнь, и изучить основы военной подготовки, появилась у обучающихся благодаря введению в школах нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины" — ОБЗР.

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