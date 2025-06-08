Из-под Ёлки: Дед Мороз для годовалой девочки Друзья, мы принесли вам ещё одну удивительную историю «Из-под Елки»! В новогодние праздники много работы у Дедушки Мороза, а как известно (уберите детей от экрана), под тулупом и белой бородой скрываются актеры.