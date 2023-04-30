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Агент Щетинина заявил, что игрок «Ростова» получил сотрясение в матче со «Спартаком»

Агент Щетинина заявил, что игрок «Ростова» получил сотрясение в матче со «Спартаком»

Агент полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина Александр Клюев сообщил, что игрок получил сотрясение мозга в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

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