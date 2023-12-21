Страусиная ферма. Бизнес-план: порядок расчетов, определение затрат, отзывы

Страусиная ферма — довольно экзотичный бизнес, но при правильной организации – прибыльный. Его может открыть даже начинающий предприниматель, потому что для него не нужно слишком много материальных затрат.
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